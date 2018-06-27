Almanya Güney Kore maç sonucu ne oldu? Almanya turnuvalara veda mı etti?

Dünya Kupası maçlarında Almanya Güney Kore maçı sonucunda sürpriz yaşandı. Almanya Güney Kore karşısında 2-0 yenik düştü. Bu sonuçla Güney Kore grupta 3. Almanya ise 4. olarak turnuvaya veda etti. F Grubunda İsveç ve Meksika 6 puanla tur atladı. Almanya 3 puanla Güney Kore ise 3 puanla turnuvaya veda etti.

2018 Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya Güney Kore ile karşılaştı. Güney Kore karşısında, Almanya, maç boyunca kötü bir performans sergiledi. Güney Kore'nin Heung Min Son 90+2 ve 90+6'da bulduğu gollere engel olamayan Almanya, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İsveç'in Meksika'yı 3-0 yenmesiyle Almanya, 2108 Dünya Kupası'na veda etti.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI PUAN DURUMU