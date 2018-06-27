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Almanya Güney Kore maç sonucu ne oldu? Almanya turnuvalara veda mı etti?

Dünya Kupası maçlarında Almanya Güney Kore maçı sonucunda sürpriz yaşandı. Almanya Güney Kore karşısında 2-0 yenik düştü. Bu sonuçla Güney Kore grupta 3. Almanya ise 4. olarak turnuvaya veda etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:41
Almanya Güney Kore maç sonucu ne oldu? Almanya turnuvalara veda mı etti?

Dünya Kupası maçlarında Almanya Güney Kore maçı sonucunda sürpriz yaşandı. Almanya Güney Kore karşısında 2-0 yenik düştü. Bu sonuçla Güney Kore grupta 3. Almanya ise 4. olarak turnuvaya veda etti. F Grubunda İsveç ve Meksika 6 puanla tur atladı. Almanya 3 puanla Güney Kore ise 3 puanla turnuvaya veda etti.

2018 Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya Güney Kore ile karşılaştı. Güney Kore karşısında, Almanya, maç boyunca kötü bir performans sergiledi. Güney Kore'nin Heung Min Son 90+2 ve 90+6'da bulduğu gollere engel olamayan Almanya, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İsveç'in Meksika'yı 3-0 yenmesiyle Almanya, 2108 Dünya Kupası'na veda etti.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI PUAN DURUMU

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 19:41
  1. almanya güney kore maçı sonucu ne oldu
  2. almanya dünya kupası turnuvalarına veda mı etti
  3. Heung Min Son

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