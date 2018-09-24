Almanya gerçeği kabul etti! Amerika ile yolları ayırdı

lmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir kez daha ABD ve Avrupa’nın yollarının ayrıldığına dikkat çekti. Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Maas, “Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump’tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da, özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım” ifadelerini kullandı.

ABD’de alınan bazı kararlardan sosyal paylaşım sayfası Twitter’den haberdar olunduğuna dikkat çeken Alman Dışişleri Bakanı, ABD’deki bazı kişilerin de Beyaz Saray’daki kararları Twitter’dan öğrendiği izlenimi taşıdığını ifade etti.

TWITTER’DEN ÖĞRENMEYELİM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak amacıyla yarın New York’a gidecek olan Maas, eskiden tüm önemli konularda ABD ile yoğun istişarelerin yapıldığını hatırlatarak, bu istişarelerin azaldığını kaydetti. Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’ye karşı daha öz güvenli tutum sergilemesini isteyerek, “Biz Avrupalılar, Twitter’dan ertesi gün ne paylaşılacağını bekleyip yılanın önündeki tavşan gibi oturmamamız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.