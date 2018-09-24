0553 313 94 23

Almanya gerçeği kabul etti! Amerika ile yolları ayırdı

Almanya’dan, Amerika ile AB arasındaki ilişkilerin Trump sonrası düzelmesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bir açıklama geldi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 01:08
Almanya gerçeği kabul etti! Amerika ile yolları ayırdı

lmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir kez daha ABD ve Avrupa’nın yollarının ayrıldığına dikkat çekti. Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Maas, “Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump’tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da, özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım” ifadelerini kullandı.

ABD’de alınan bazı kararlardan sosyal paylaşım sayfası Twitter’den haberdar olunduğuna dikkat çeken Alman Dışişleri Bakanı, ABD’deki bazı kişilerin de Beyaz Saray’daki kararları Twitter’dan öğrendiği izlenimi taşıdığını ifade etti.

TWITTER’DEN ÖĞRENMEYELİM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak amacıyla yarın New York’a gidecek olan Maas, eskiden tüm önemli konularda ABD ile yoğun istişarelerin yapıldığını hatırlatarak, bu istişarelerin azaldığını kaydetti. Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’ye karşı daha öz güvenli tutum sergilemesini isteyerek, “Biz Avrupalılar, Twitter’dan ertesi gün ne paylaşılacağını bekleyip yılanın önündeki tavşan gibi oturmamamız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 01:08
  1. abd
  2. almanya
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR binlerce personel alımı yapıyor!
    1. İŞKUR binlerce personel alımı yapıyor!
    2. ABD'de ağlatan buluşma!
    3. Ülke halkı karar aldı: Rusça şarkı..
    4. Şanlıurfa'da korkunç kaza! Araçlar bu..
    5. Amerika'dan Kuzey Kore çıkışı:..
    6. Gerilim artıyor! Askeri gemiler yola..
    7. 100 kişilik liste verdi… Özel ekip..
    8. ÖTV düzenlemesiyle fiyatlarda ne kadar..
    9. Cari açığa ilaç olacak adım
    10. Başkent'te ormanda sır olay! Sesi..
    11. Abdülhamid’in hediye ettiği albüm..
    12. Ukrayna savaş gemileri Rus kara..
    13. İstanbul'da korku dolu anlar! Alev..
    14. Öldürülen 5 teröristin kim oldukları..
    15. ÖTV yeni fiyatı ne oldu?
    16. Korsanlar İsviçre gemisine saldırdı,..
    17. Eski İran cumhurbaşkanından İran..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya çağrı
    19. El Kaide'ye katılmak için Fransa'dan..
    20. İstanbul'da dizi oyuncusu sahte polis..
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    Türkiye o ülkede büyükelçilik açıyor!
    Türkiye o ülkede büyükelçilik açıyor!