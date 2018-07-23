Almanya Futbol Federasyonu’ndan Özil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası aldığı tepkilerden dolayı Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil hakkında bir açıklama da Alman Futbol Federasyonu’ndan (DFB) geldi.

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Siyasilerden Mesut Özil'e destek

DFB internet sitesinde yapılan açıklamada, "Mesut, 92 kez Almanya için milli formayı giymiş bir oyuncu, saha içi ve saha dışında güzel bir başarı yakaladı. 2014’de Almanya‘nın Dünya Kupası’nı almasında büyük rol almış bir kişidir“ ifadelerine yer verildi.

DFB’nin ırkçılıkla ilişkisinin bulunmadığı iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok renklilik güzel bir şeydir. Sadece futbolda değil. Uyumun her alanında güzeldir. Uyum çalışması Almanya‘da her alanda en önde gelir. Amatör ligden (Kreisklasse) Milli Takıma kadar göçmen geçmişi olan bütün oyuncular DFB‘ye aittir. Hepimiz değişik aile kökenlerinden, dinden ve kültürden geldiğimiz halde birlikte yaşayıp, oynayabiliyoruz. Oyun dışında bizi birbirimize yakın tutan ve bağlayan anayasaya uymaktır. Bunun için insan haklarına uyulması lazım. Düşünce özgürlüğü ve basın özgürlüğünün yanı sıra herkesin görüşüne saygı, tolerans ve centilmenlik içinde uyulması lazım. Almanya için oynayan herkesin bunları düşünmesi gerekir.

"Bu konuyla yeterince ilgilenmediğimizi öz eleştiri olarak kabul ediyoruz"

Erdoğan ile çekilen fotoğraflar, çoğu insanda soru işareti bırakmıştır. Biz de DFB olarak bu konuyla yeterince ilgilenmediğimizi öz eleştiri olarak kabul ediyoruz. Tıpkı, Jerome Boateng’de olduğu gibi. Mesut’un ırkçılığa uğradığında onu yeterince koruyamadığımız için üzüntü duyuyoruz. Ancak, İlkay Gündoğan gibi Mesut Özil’in Rusya’daki turnuvadaki spor sonucuna bakılmaksızın bu fotoğrafa cevap vermesi önemliydi. DFB’de bir takım olarak kazanır ve kaybederiz. Mesut Özil bu ortak temelde takımın bir parçası olarak kalabilseydi, biz de DFB olarak mutlu olurduk. O, bunun aksine oynamamayı tercih etti. DFB olarak bunu anlayışla karşılıyoruz. Böyle bir milli takım oyuncusunun aldığı kararın saygıyla karşılanması bizim için önemlidir.

"DFB’nin ırkçılıkla ilişkili olduğunu da reddediyoruz"

Kamuoyunda yapılan açıklamaları ve söylentileri anlayamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyoruz. DFB’nin ırkçılıkla ilişkili olduğunu da reddediyoruz. Uzun yıllar boyunca DFB, Almanya’daki entegrasyon çalışmalarına büyük ölçüde katılmıştır. Diğer şeylerin yanı sıra uyuma katkısı olanları ödüllendirdik. On binlerce mülteciyi futbol ailesine entegre ettik. Son 15 yılda amatör kulüplere etkisi olan çok katmanlı bir entegrasyon çalışması kurduk. DFB, Mesut Özil’in milli takımdan ayrılmasından üzüntü duyuyor. Ancak bu, başarılı entegrasyon çalışmalarına tutarlı ve derin bir inançla devam etmemize engel olmayacaktır."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurmuştu.