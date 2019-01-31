Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran'a "Instex"li ödeme

BERLİN (AA) – Almanya, Fransa ve İngiltere’nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa “Instex” adlı bir ödeme mekanizması kurduğu bildirildi.

Alman medyasındaki haberlerde Almanya, Fransa ve İngiltere’nin yeni bir ödeme kanalıyla İran’a karşı ABD yaptırımlarını hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.



Bunun için 3 ülkenin “İnstrument in Support of Trade Exchanges” (İnsex) ismini taşıyan şirketin kaydının yapıldığı ve böylelikle resmen kurulduğu ifade edilen haberde, şirketin merkezinin Fransa’nın başkenti Paris olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği kaydedildi. 29 yıllık bankacı olan Per Fischer'in ABD'nin yaptırım uygulanan kişiler listesine alınabileceği ifade edildi.

Şirketin icra kurulu başkanlığını ise İngiltere’nin üstleneceği belirtilen haberlerde, icra kurulunda 3 ülkenin dışişleri bakanlığından üst seviyede birer memurun yer alacağı ifade edildi.



Haberlerde, diğer AB ülkelerinin de İnstex’e üye olabileceği kaydedildi. Avrupa’daki bir çok banka AB’nin İran’a yönelik yaptırımlarından dolayı cezalandırılmasından endişe ettiği için ödemelerin oldukça zor yapıldığı, bunun Instex ile yapılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu yeni ödeme kanalının İran ile yapılan nükleer anlaşmasından çıkma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump’a ciddi bir sinyal olduğu ancak İnstex ile İran ticaretinin canlanıp canlanmayacağının bilinmediği, çünkü bir çok şirketin İran’a sırtını döndüğü kaydedildi.



