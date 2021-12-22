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Avrupa Almanya Federal Meclisinde "omicron" paniği
Avrupa

Almanya Federal Meclisinde "omicron" paniği

Almanya’da Federal Mecliste bir milletvekilinin Kovid-19'un omicron varyantını kaptığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:44:00 -
Almanya Federal Meclisinde "omicron" paniği

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Federal Mecliste Savunma Komisyonu’nun 15 Aralık’ta düzenlenen ilk toplantısına, Kovid-19 taşıyan iki milletvekilinin katıldığı belirtildi.

Haberde, milletvekillerinin toplantıya kadar Kovid-19 kaptıklarının bilinmediği ifade edilerek bir milletvekilinin delta, diğerinin ise omicron varyantını taşıdığı aktarıldı.

Savunma Komisyonu Sekreterliğinin daha sonra milletvekillerine yazı yazarak durumu bildirdiği ifade edilen haberde, bunun sonucunda toplantıya katılan çok sayıdaki milletvekilinin uyarı uygulamasının kırmızı uyarı verdiği aktarıldı.

Haberde, toplantıda milletvekillerinin taktıkları maskeleri, konuşma yaptıkları sırada yüzlerinden çıkardıkları kaydedildi.

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