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Almanya, Ermenistan'daki olaylardan endişeli

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Ermenistan'daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:19
Almanya, Ermenistan'daki olaylardan endişeli

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, günlerdir Ermenistan’ın başkenti Erivan’da ve başka kentlerde gösteriler yapıldığına işaret etti.

"Ermenistan’daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan endişeyle takip ediyoruz" diyen Breul, halkın her şeyden önce barışçıl gösteri yapma ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığını, devlet makamlarının da bunu sağlama, yasa ihlallerinde ölçülü ve itinalı davranma görevi olduğunu kaydetti.

Breul, göstericilerin yürürlükte olan yasalara uyması yönünde zorunluluğu olduğunu vurguladı. Gerilimin artmasının kimsenin çıkarına olmadığına dikkat çeken Breul, "Her iki tarafı diyaloğa hazır olmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:19
  1. Almanya
  2. Ermenistan
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Berlin

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