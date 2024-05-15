Almanya en çok kime vatandaşlık veriyor? O ülke vatandaşları Türkiye'yi geride bıraktı...
Almanya'nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeleri araştırdık. Almanya 2018-2022 yılları arasında en çok Suriyelilere (80.920 kişi) vatandaşlık vermiş. Türkiye ise 71.075 kişi ile en çok vatandaşlık alan ikinci ülke.
2018-2022 yılları arasında 169 ülkeden toplam 651.495 kişiye Alman vatandaşlığı verilmiş. İşte Almanya'nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeler;
1) Suriye - 80.920
2) Türkiye - 71.075
3) Birleşik Krallık - 33.055
4) Romanya - 29.995
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5) Polonya - 28.285
6) Irak - 24.730
7) İtalya - 22.155
9) Kosova - 17.990
10) Ukrayna - 16.455
8) İran - 19.660
Aktüel
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