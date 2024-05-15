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Avrupa Almanya en çok kime vatandaşlık veriyor? O ülke vatandaşları Türkiye'yi geride bıraktı...
Avrupa

Almanya en çok kime vatandaşlık veriyor? O ülke vatandaşları Türkiye'yi geride bıraktı...

Yeniakit Publisher
2024-05-15 09:41:00 -
Almanya en çok kime vatandaşlık veriyor? O ülke vatandaşları Türkiye'yi geride bıraktı...

Almanya'nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeleri araştırdık. Almanya 2018-2022 yılları arasında en çok Suriyelilere (80.920 kişi) vatandaşlık vermiş. Türkiye ise 71.075 kişi ile en çok vatandaşlık alan ikinci ülke.

2018-2022 yılları arasında 169 ülkeden toplam 651.495 kişiye Alman vatandaşlığı verilmiş. İşte Almanya'nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeler;

1) Suriye - 80.920

 2) Türkiye - 71.075

3) Birleşik Krallık - 33.055

 4) Romanya - 29.995
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5) Polonya - 28.285

 6) Irak - 24.730

7) İtalya - 22.155

9) Kosova - 17.990

 10) Ukrayna - 16.455

 8) İran - 19.660

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