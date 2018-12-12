THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Almanya, düzenli ve düzensiz Brexit'e hazır"

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz:- "Almanya, düzenli ve düzensiz Brexit'e hazır"

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:59
"Almanya, düzenli ve düzensiz Brexit'e hazır"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya'nın, "düzenli" ve "düzensiz Brexit"e hazır olduğunu bildirdi.

Scholz, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik (Brexit) Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı, "iyi" bir anlaşma olarak değerlendirdi.

İngiliz hükümetinin mantıklı bir karar vermesini beklediklerini kaydeden Scholz, "Almanya, düzenli ve düzensiz Brexit’e hazır." ifadesini kullandı.

Scholz’un açıklaması, dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, "Brexit anlaşmasının mümkün olan tek anlaşma olduğu ve anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceği" şeklindeki değerlendirmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

"Düzenli Brexit" ifadesi İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile ayrılması, "düzensiz Brexit" ise ülkenin birlikten anlaşmasız çıkması için kullanılıyor.


- Alman iş dünyası endişeli


İngiltere'de Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelenmesi, Alman iş dünyasında geleceğe yönelik endişelere yol açmıştı. Alman Sanayi Federasyonu (BDI), şirketlerin anlaşmasız bir Brexit için hazırlanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Almanya'nın, İngiltere’nin AB'den tamamen ayrılmasından sonra birlik içindeki ağırlığının artması bekleniyor. Birliğin en büyük ekonomisine sahip Almanya, ihracatının yüzde 6’sını İngiltere’ye yapıyor. Geçen yıl İngiltere’ye karşı ticaret fazlası 23 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti. Brexit sonrası Frankfurt’un finans merkezi olarak öneminin de artması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:59
  1. Almanya
  2. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz
  3. Brexit
  4. Hazır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Filistin uzlaşısından çok uzak bir noktadayız"
    1. "Filistin uzlaşısından çok uzak bir..
    2. Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna..
    3. 'Seçim kolisi' iddialarına yalanlama..
    4. Romatizmal artrit hanımların kabusu
    5. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    6. Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    7. Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
    8. Çapa makinesine bacağını kaptıran..
    9. HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    10. Banyoda şofbenden zehirlenen çift, yan..
    11. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    12. Denizde mahsur kalan düzensiz..
    13. SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücret..
    14. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
    15. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
    16. Nuray Mert'in cezası belli oldu!
    17. Konyasporlu oyuncular öğrencilerle..
    18. Ruhani'den 'Deniz suyunu arıtalım'..
    19. Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken..
    20. Ruhani'den su sorununa karşı deniz..
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?