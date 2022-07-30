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Avrupa Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü
Avrupa

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'da muhalefet partileri temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 14:17:00 -
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü

Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'dan Ankara'ya gelen Baerbock, bir otelde CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerini peş peşe kabul etti.

Baerbock, ilk olarak CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyeti ağırlamasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyetle görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, HDP'nin ardından İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.

Baerbock, daha sonra STK temsilcileriyle bir araya geldi.

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