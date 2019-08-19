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Almanya, DEAŞ'a katılan vatandaşlarının çocuklarını ülkeye getiriyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Daha önce Suriye'nin kuzeyinde tutulan 4 Alman çocuğun bugün ülkeyi terk edebilmeleri sevindirici"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:50
Almanya, DEAŞ'a katılan vatandaşlarının çocuklarını ülkeye getiriyor

BERLİN (AA) - Almanya, terör örgütü DEAŞ'a katılan vatandaşlarının çocuklarını ülkeye getirmeye başladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ'a katılan Alman kökenli vatandaşlarının çocuklarının ülkeye getirilmesine ilişkin hükümetin çabalarına ilişkin bir soruya cevap verdi.

"Daha önce Suriye'nin kuzeyinde tutulan 4 Alman çocuğun bugün ülkeyi terk edebilmeleri sevindirici." diyen Maas, aynı durumdaki başka çocukların da Suriye'den getirilmesi için girişimlerin süreceğini ifade etti.

Ülkeye getirilenlerin "küçük çocuklar" olduğunu belirten Maas, "Çocuklar, velilerinin yaptıklarından sorumlu tutulamazlar." diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de çocukların Suriye-Irak sınırında Almanya'nın Erbil Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Alman kökenli vatandaşların çocuklarının ülkeye getirilip getirilmemesi, uzun zamandır tartışılıyordu. Berlin İdari Mahkemesi temmuzda, Alman hükümetinin bu çocukları ülkeye getirmesi gerektiği yönünde karar vermişti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Suriye'nin kuzeyinde Alman vatandaşı 117 çocuğun bulunduğu ifade ediliyor.

Anne-babası Alman olan ancak Alman vatandaşlığı bulunmayan 21 çocuğun da bölgede bulunduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:50
  1. Alman vatandaşlar
  2. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  3. çocuklar
  4. deaş

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