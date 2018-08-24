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Almanya Cumhurbaşkanı Türk sofrası kurdu: Bu sözler beni huzursuz ediyor

Almanya'da göçmenlere sürekli şüpheyle yaklaşılmasının ülke için utanç verici olduğunu belirten Steinmeier, durumdan rahatsızlığını belirtti. Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmasıyla Almanya'nın gerçek yüzünü dünyaya göstermesinin ardından Alman cumhurbaşkanının böyle bir etkinlik düzenlemesi imaj düzeltme çabası olarak yorumlandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:14
Almanya Cumhurbaşkanı Türk sofrası kurdu: Bu sözler beni huzursuz ediyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Türk-Alman Kahve Sofrası" etkinliği kapsamında cumhurbaşkanlığı konutu Schloss Bellevue'ye davet ettiği bir grupla sohbet etti.

Burada konuşan Steinmeier, Almanya'da son dönemde aidiyet, dışlanma, entegrasyon ve toplumun içine kapanması gibi konuların tartışıldığına dikkati çekerek, bu tartışmaların panik yapılmadan ve sorunlardan kaçılmadan ele alınması gerektiğini söyledi.

"BU SÖZLER BENİ HUZURSUZ EDİYOR"

Steinmeier, sosyal medyada "MeTwo" etiketiyle kullanıcıların günlük yaşamda uğradıkları ayrımcı, ırkçı veya siyasi tartışmalardaki dışlanma deneyimlerini paylaştıklarını anımsatarak, "Göçmenlerin çocukları ve hatta torunlarından da sık sık şu sözleri duyuyorum; 'Burada doğmama ve çok çaba harcamama rağmen yine de buraya ait olamıyorum'. Bu sözler beni etkiliyor ve huzursuz ediyor" ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Bu duruma toplumun kayıtsız kalamayacağını belirten Steinmeier, "Almanya'da ne kadar uzun süre yaşadıklarını fark etmeden, göçmenlere sürekli şüpheyle yaklaşılması sadece bireyleri yaralayıcı değil, ülkemiz için utanç vericidir. Irkçılık ve ayrımcılık insan onurunu zedeliyor ve demokrasimize zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

MESUT ÖZİL'İN TEPKİSİYLE DÜNYA ALMANYA'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜ

Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, bir ay önce ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle milli takımdan ayrıldığını açıklamış ve ülkede ırkçılık ve ayrımcılık konusunda yoğun tartışmalar yaşanmıştı.

Mesut Özil, kendisine yönelik saldırılarla ilgili "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmenim." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:14
  1. Almanya
  2. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
  3. göçmen

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  • AhmetAhmet1 sa önce
    O davete katılanlar TÜRK deyil onlar chp´lı pkk´lı ve fetö yavşakları. Satılmış saray köpekler can dündar iti gibi soysuz soytarılar
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