0553 313 94 23

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den yeni yıl resepsiyonu

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:11
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den yeni yıl resepsiyonu

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin'de görev yapan yabancı misyon şeflerine yeni yıl resepsiyonu verdi.

Resepsiyona Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avrupa'da "aşırı milliyetçilik" tanımının değiştiğini ancak hala "çok zehirli bir ideoloji" olduğunu söyledi.

Avrupa'da geçmişte yaşananları asla unutmayacaklarını dile getiren Steinmeier, ''Aksine hafızalarımızı canlı tutarak kanlı tarihimizden ders çıkardığımızı gösteriyoruz.'' dedi.

Frank Walter Steinmeier, bağımsız ve egemen devletlerin, ortak kurallar çerçevesinde yapacakları iş birliğinin önemine dikkati çekerek, ''Dünyadaki ülkeler her zamankinden daha fazla birbirine bağlı durumda. Bir ülkenin ulusal çıkarlarının, diğerinin çıkarları olmadan belirlenemediği durumlarda, iş birliği daha da önem arz ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, eylülde tüm yabancı misyon şefleriyle Rheinland Pfalz eyaletini ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:11
  1. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
  2. yeni yıl resepsiyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'den 'milli görev' açıklaması: CHP içerisinde...
    1. HDP'den 'milli görev' açıklaması: CHP..
    2. CHP'den sanayi üretim endeksi..
    3. Arnavutköy'de yangın
    4. Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın..
    5. Çavuşoğlu Avrupalı bakanın yüzüne..
    6. Yargıya ve bütçeye elektronik tebligat..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den..
    9. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    10. İHA pilotu sayısı 35 bini geçti
    11. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    12. Perinçek'ten çok sert sözler: Tehdit..
    13. Bakan değil provokatör! Komşunun..
    14. Sızan akaryakıtın kokusu nedeniyle..
    15. Şarkıcı Ferhat Tunç, serbest bırakıldı
    16. İki öğretmene imar affı istismarı..
    17. SHGM alkol tarama testlerine başladı
    18. Ve Ankaragücü'nün yeni teknik..
    19. Tadını beğenip bu işe girdi, genç..
    20. IKBY'deki İranlı mahkumlar ülkelerine..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!