Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Bu politik bir skandaldır

O dönemde Federal Dışişleri Bakanı olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kendisinin telefon görüşmelerinin de gizlice dinlendiği ortaya çıkan Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Federal Maliye eski Bakanı Peter Steinbrück, “Bu politik bir skandaldır” açıklamasında bulundu. Steinmeier de şimdiye kadar Danimarka’nın gizli dinlemelerdeki eyleminden hiç haberi olmadığını söyledi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in, Danimarka’nın NSA’nın gizli dinleme eylemine yardımcı olduğunu haberlerden öğrendiğini söylerken, bu konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunmak istemedi. “Federal hükümet bunu not etti” diyen Seibert, konuyla ilgili diğer hükümetlerle irtibat halinde olduklarını söyledi. Seibert, medya mensuplarının sorularına “Gizli Haberalma Teşkilatlarının faaliyetleriyle ilgili dışa dönük bilgi verilmez” diyerek konuyla ilgili gelişmelerin Federal Meclis’te değerlendirileceğini belirtti.