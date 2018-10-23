Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasını canlı yayınladı

Alman NTV televizyonu ve Spiegel online sitesi açıklamayı canlı olarak okuyucularına aktardı.

Spiege Online sitesi‚ 'Kaşıkcının öldürülmesi günler öncesinden planlandı başlığı ile canlı yayını okuyucularına duyurdu.

Erdoğan'nın olay hakkında kullandığı barbar siyasi cinayet ifadesin dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı'nın bu zamana kadar bilinen bilgiler verdiği yazıldı. Erdoğan'nın Suudi Arabistan'a faillerin İstanbul'da yargılanması çağrısı yapması da haberde yer aldı.



Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak yayınlayan NTV televizyonun da olayın bir cinayet komplosu olduğu şeklindeki açıklamaya vurgu yapması dikkat çekti. NTV Erdoğan'ın olayın planlanmış bir cinayet olduğu yönünde belgelere sahip olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da canlı yayınlanan açıklamaları önemli gazetelerin internet sayfalarında manşet oldu. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de olayın planlı bir cinayet olduğuna yazdı ve cinayetin Suudi Arabistan'da üst düzey yetkililerle ilintili olduğu yönünde yeni bilgiler olduğunu ifade etti.

Süddteutsche Zeitung gazetesi de olayın planlı bir cinayet olduğu yönündeki açıklamaları öne çıkardı. Alman medyasında çıkan haberlerde Suud Prensi Salman'ın dünya kamuoyunda gittikçe daha zor duruma düştüğü ifade edildi.

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