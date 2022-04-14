Almanya büyük bir kaostan kıl payı kurtuldu! Aşı sağcı grubun üyeleri tutuklandı!

Koblenz Savcılığı, aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi hakkında devleti yıkmaya yönelik şiddet eylem planları nedeniyle soruşturma başlattı. ARD’deki‘Mainz Raporu’ adlı programda yer alan habere göre, kaos ortamı yaratmak için ülke genelindeki önemli enerji santrallerine saldırı düzenlenerek ülkenin elektriksiz bırakılmasının planlandığı ifade edildi. Grubun, yapılacak eylemlerle iç savaş ortamı yaratmayı hedeflediği vurgulandı. Savcılık, grubun Almanya’daki demokratik sistemi yok edip yönetimi ele geçirmeyi planladığı suçlamasında bulundu. Telegram’da, ‘Birleşik Vatanseverler’ (Vereinte Patrioten) ve ‘Aktif Vatanseverler’ (Aktive Patrioten) olarak örgütlenen grubun, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırıp, korumalarını öldürme planları yaptığı da kaydedildi.

Silah görüşmeleri takibe alındı

Grubun planlarını somutlaştırmak ve gerçekleştirmek için on binlerce euroluk mühimmat, mayın ve koruma yelekleri almaya karar verdikleri de iddialar arasında yer aldı. Aşırı Sağcı örgütlenmenin iki adet kalaşnikof tüfeği ile beş adet otomatik tabancayı Rhenland-Pfalz eyaletinde almayı planladıkları kaydedildi. Ancak silah alımı görüşmeleri istihbaratın takibine takıldı. Silah satıcısı ve silahları almak isteyen iki kişi tutuklandı. Öte yandan hâlâ yurt dışında olan ve para tedariki için uğrayan bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Polis, soruşturma kapsamında 21 evde arama yaptı. Telegram’da bağlantı sağlayan grubun planlama için sık sık bir araya geldiği ifade edildi.

Almanya'daki demokratik sistemi devirmeyi amaçlamışlar!

“United Patriots” sohbet grubunun ülke çapında bir elektrik kesintisini tetiklemek için güç kaynağı tesislerini yok etmeyi planladığı söyleniyor. Başsavcılık ve Rheinland-Pfalz Eyaleti Kriminal Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Sanıklara göre bu, iç savaş benzeri koşullara neden olmalı ve nihayetinde Almanya'daki demokratik sistemi devirmeli" dedi. Gruba yönelik soruşturmalar Ekim ayından bu yana devam ediyor.