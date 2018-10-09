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Almanya bozkurt işaretini yasaklamayı tartışıyor

Der Spiegel dergisinin haber sitesi, Avusturya'dan sonra Almanya'da da aşırı Türk milliyetçilerine özgü bozkurt işaretinin yasaklanmasına yönelik hazırlık yapıldığını duyurdu.

09 Ekim 2018 Salı 20:04
Almanya bozkurt işaretini yasaklamayı tartışıyor

Avusturya'da Türk milliyetçilerine özgü bozkurt işareti dahil aşırılıkçı sembollerin yasaklama planları üzerinde çalışılması, Alman siyasetçileri de harekete geçirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül sonundaki Almanya ziyareti sırasında taraftarlarının bozkurt işareti yapması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl Türkiye'nin Hamburg Konsolosluğu'na girerken bu işarete başvurması tepki çekmişti. 

'FAŞİZMİN HER TÜRÜNE KARŞI'

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Christoph de Vries'in bu yöndeki girişimi, Sol Parti'den de destek buldu. Bild gazetesine konuşan Christoph de Vries, bozkurt selamı gibi sembollerin yasaklanmasını savunurken "Faşizmin her türü insan onurunu hiçe saymaktadır ve özgürlükçü toplumumuzu tehdit etmektedir" dedi.

DAĞDELEN: HİTLER SELAMI GİBİ 

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sevim Dağdelen de "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasa düşmanı örgütlerden birinin bozkurt selamı, Hitler selamı ile kıyaslanabilir, bu yüzden de yasaklanması gerekir" diye konuştu.

RABİA İŞARETİ DE HEDEFTE

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, aşırı görüşlü gruplarla mücadele için aralarında rabia, bozkurt, zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi el işaretini yasaklayacaklarını açıklamıştı. Yasağın yürürlüğe girmesi halinde bu işaretleri yapanlara ve suçu tekrar işleyenlere 4000-10.000 euro arasında para cezası kesilecek.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında rabia işareti yapması da Alman kamuoyunda tartışma yaratmıştı. 

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHLİKEYE SOKABİLİR'

Viyana Üniversitesi siyaset bilimi akademisyenlerinden Thomas Schmidinger ise işaret yasağının ifade özgürlüğünü tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu. Schmidinger'e göre bu işaretleri kullananlar kendini dışlanmış hissediyor olabilir ve böyle bir yasakla daha da ötekileştirilebilir, ayrıca yasağın uygulanması halinde binlerce kişi suçlu durumuna düşebilir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:04
  1. almanya
  2. bozkurt işareti
  3. mhp
  4. ülkücülük

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