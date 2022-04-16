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Avrupa Almanya bile bile camilere yönelik saldırıları engellemiyor!
Avrupa

Almanya bile bile camilere yönelik saldırıları engellemiyor!

Avrupa’nın lokomotifi konumundaki Almanya’da camilere yönelik alçak saldırılar devam ediyor. Son olarak Almanya’nın Dortmund kentinde bulunan DİTİB’e bağlı Sultan Ahmet Camisi’ne yönelik ırkçı bir saldırı gerçekleştirildi. Cami yönetimine domuz fotoğraflı tehdit mektubu gönderildi. Alçak ırkçılar, ‘caminizi yakacağız’ diyerek tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 09:49:00 -
Almanya bile bile camilere yönelik saldırıları engellemiyor!

Almanya’nın Dortmund kentindeki Dorstfeld semtinde bulunan Sultan Ahmet Camisi’ne tehdit mektubu gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı olan camiye gönderilen tehdit mektubunun içerisinde domuz fotoğrafı ve gamalı haç sembolü olduğu bildirildi. Cami yetkilileri yaptıkları açıklamada daha önce de bu tür saldırılara maruz kaldıklarını ve ocak ile şubat aylarında cami duvarlarına siyah boyayla gamalı haç çizildiğini ifade etti.

‘Caminizi yakacağız’

Yetkililer gönderilen tehdit mektubunda, “Ülkemizden defolun. Almanya size gününüzü gösterecek. Caminizi yıkacağız” gibi ifadelerin bulunduğunu belirtti. Mektupta ayrıca, Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün sembolü olan ‘NSU 2’ imzası yer aldı. Mektubun cami yetkilileri tarafından güvenlik birimlerine teslim edilmesinin ardından, Dortmund polisi soruşturma başlattı. Cami cemaati, suçluların bir an önce yakalanması talep ederken, yetkililer Dortmund kentinde son 10 ayda 6 camiye Saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

 

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