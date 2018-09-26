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Almanya Başbakanı Merkel'i yıkan haber! Koltuğunu kaybetti

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Başbakan Merkel’in desteklediği Kauder, beklenmedik şekilde yarışı kaybetti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:12
Almanya Başbakanı Merkel'i yıkan haber! Koltuğunu kaybetti

Berlin'de yapılan oylamanın sonucu, Alman siyaset dünyasında büyük şaşkınlık oluşturdu: Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Ralph Brinkhaus, Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanlığı için yapılan oylamada, bu görevi 13 yıldır sürdüren CDU'lu Volker Kauder'i geçmeyi başardı. Bugüne kadar Grup Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Brinkhaus, Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel'e en yakın isimlerden biri olan Kauder'i 112'ye 125 oyla mağlup etti.

Başbakan Merkel, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, sonucun bir yenilgi olduğunu kabul etti. "Bu bir demokrasi anı. Demokraside yenilgiler de olur ve bu sonuçta allayıp pullayıp güzel gösterecek hiçbir yan yok” ifadesini kullanan Merkel, Brinkhaus'u "elinden gelen her yerde” destekleyeceğini belirtti.

KAUDER; MERKEL, SEEHOFER VE DOBRİNDT'İN FAVORİSİYDİ

Kauder, Merkel ile Hrustiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer'in resmi adayıydı. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de Kauder'i destekliyordu. Bu nedenle oylama, bu üç siyasetçinin de otoriteleri açısından bir sınav niteliğindeydi.

Kauder'in yenilgisi, özellikle Merkel’i zayıflatan bir gelişme olarak görülüyor. Merkel ile Brinkhaus oylamadan sonra iyi bir işbirliği yapacakları mesajları verseler de hâlen Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığını yapan Hans-Georg Maaßen ekseninde gelişen kriz ve İçişleri Bakanı Seehofer ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından, bu yenilgi Merkel'in otoritesine vurulan ciddi bir darbe olarak nitelendiriliyor.

MUHALEFETTEN MERKEL'E GÜVENOYU ÇAĞRISI

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Kauder'in yenilgisinden sonra Başbakan Merkel'in Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiğini belirtti. Lindner, Merkel'in "özellikle istemesine rağmen” Kauder'in Hristiyan Birlik Federal Meclis Grup Başkanlığı'na seçilememesinin, Merkel'in "Federal Meclis Grubu'nun desteğinden tam olarak emin olamadığını” gösterdiğini iddia etti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:12
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