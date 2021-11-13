Almanya Başbakanı Merkel’den ‘acil çağrı’: Bir kez daha düşünün!

Görev süresi sona eren Şansölye Bayan Merkel, önümüzdeki hafta ülke çapında alınacak önlemleri koordine etmek için ülkenin 16 eyalet valisiyle bir araya gelmeyi planlıyor. Kış boyunca kısıtlamalar için yeni bir yasa çalışması düşünülen Almanya’da endişe hakim.

“Aşı olmak için bir kez daha düşünün”

Almanya Başbakanı Merkel, artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek Almanya'yı zor haftaların beklediğini söyledi. Merkel, ''Henüz aşı olmamış herkese acilen çağrıda bulunuyorum. Aşı olmak için bir kez daha düşünün'' ifadelerini kullandı.

“Yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışın”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcastında Almanya'da artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Önümüzde çok zor haftalar var" diye konuşan Almanya Başbakanı, bir kez daha herkesi koronavirüs aşısı olmaya çağırdı. Bir yıl önce de durumun çok ciddi olduğunu ancak şimdi aşılara ulaşma imkanı bulunduğunu hatırlatan Merkel, "Bu olanağı hemen kullanmalıyız, hızlı bir şekilde kullanmalıyız. Sizden rica ediyorum; Siz de katılın ve yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışın" dedi.

“Üniteler dolu”

Her koronavirüs hastasının en iyi şekilde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, her hasta için de hastanelerde yer ve personel olması gerektiğini ifade etti. Angela Merkel, "Ancak tam da bu koronadan ağır şekilde etkilenen bölgelerde mümkün değil. Üniteler dolu ve hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyatlar iptal ediliyor. Henüz geçen pandemi kışının etkilerini üzerinden atamamış olan doktorlar ve sağlık personeli sınırlarının eşiğine gelmiş durumda" dedi.

Almanya'da eyalet yönetimlerini bir kez daha birlikte hareket etmeye çağıran Merkel, "Federal yönetim ve eyalet yönetimlerinin ortak kurallar üzerinde anlaşmaları bize hep yardımcı oldu" dedi.