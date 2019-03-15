Almanya Başbakanı Merkel: "Camilere yapılan saldırılar demokrasi ve hoşgörüye yapılmıştır"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e yazdığı taziye mektubunda, "Camilere yapılan saldırılar demokrasi ve hoşgörüye yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen saldırıyla ilgili bir taziye mektubu yayımladı. Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’e yazdığı başsağlığı mektubunda, "Camilere yapılan saldırılar demokrasi ve hoşgörüye yapılmıştır. Christchurch’deki iki camiye yapılan korkunç terör saldırısını duydum. Bu zor zamanlarda sizin ve Yeni Zelanda halkının yanında olduğumu bildiriyor, acılarınızı paylaşıyorum.Bu saldırı ibadethanelere ve ibadet edenlere yapılan kalleş bir saldırıdır. Müslümanlara yapılan bu saldırı aynı zamanda Yeni Zelanda demokrasisine, açık ve hoşgörülü topluma yapılan bir saldırıdır. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralıların sağlıklarına tekrar kavuşmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.