Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi. Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

Federal Hükümet'in Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı haftalık basın toplantısında "Biz her zaman tekrar tekrar söylediğimiz gibi Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için yapıcı çaba sarf ediyoruz. Türkiye ile Almanya arasında iyi ekonomik ilişkilerin kurulması için çalışıyoruz. Bizim isteğimiz bu yönde" dedi.

Türkiye'ye mali yardım yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soruya da Seibert, federal hükümetin gündemde böyle bir konu olmadığını kaydetti.