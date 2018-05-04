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Almanya, Avrupa Birliği'ni uyardı: Amerika'ya karşı hızla hazırlanmalıyız

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, ABD'nin vergi kararları karşısında Avrupa ülkelerinin ortak bir pozisyon almaya hazırlanması gerektiğini söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:12
Almanya, Avrupa Birliği'ni uyardı: Amerika'ya karşı hızla hazırlanmalıyız

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ABD'nin ithal metallere getirdiği gümrük vergilerinden AB'ye uzun vadeli muafiyet sağlama çabalarının başarısız olması durumunda, üye ülkelerinin bu vergilere nasıl karşılık verileceği konusunda ortak bir pozisyona ulaşmak için hızlı ve yoğun görüşmeler yapmaları gerektiğini söyledi.

Sözcü, "Ben bir takvimden söz edemem çünkü bunun Avrupa çapında yapılması gerekir. Ortak bir Avrupa pozisyonu bulmak için hızlı görüşmeler yapılmasının önemli olduğu açık" dedi.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Martina Fietz ise Beyaz Saray tarafından açıklanan gümrük vergisini erteleme kararının Almanya'yı tatmin etmediğini, kararın "daimi bir muafiyet" içermesini beklediklerini açıklamıştı.

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray ziyaretlerinde, AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:12
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  11. Arjantin
  12. Merkel
  13. Beyaz Saray

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