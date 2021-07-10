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Avrupa Almanya aşkıyla yanıp tutuşan CHP zihniyetinin mutlaka okuması gereken bir haber! Her yıl 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor
Avrupa

Almanya aşkıyla yanıp tutuşan CHP zihniyetinin mutlaka okuması gereken bir haber! Her yıl 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor

Almanya’daki hayat şartlarını beğenmeyen 180 bin Alman her yıl ülkeyi terk ediyor. Ülkeyi terk edenlerin büyük bir kısmının ilk tercihi ise Türkiye oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 23:02:00 -
Almanya aşkıyla yanıp tutuşan CHP zihniyetinin mutlaka okuması gereken bir haber! Her yıl 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor

Almanya Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmadan elde edilen verilere göre yaklaşık her sene 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor. Bunların % 78’i akademik kariyere sahip insanlar. 

Son on yılda, her yıl Alman vatandaşlığına sahip ortalama 180 bin kişi ülkeyi terk etti. Yaklaşık 130 bini geri döndü. Net olarak, Almanya her yıl 50 bin vatandaşını kaybediyor.  

Araştırmaya göre, Almanlar hareketli bir nüfuz: Yüzde 5,1'lik göç oranı, diğer birçok sanayileşmiş ülkeden, örneğin yüzde 0,7 ile Amerikalılardan daha yüksek.  

Göçenler ve geri dönenler ortalama 36 yaşında, yani genel nüfustan on yaş daha genç. Yaklaşık dörtte biri üniversite diplomasına sahipken, bu sayı göçenlerde dörtte üç.  Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Gabriel Felbermayr için açıkça bir beyin göçü var. Felbermayr, "on yıl içinde yarım milyon başarılı insan kaybedeceğiz. Büyük ölçüde iyi eğitimli insanlara bağımlı olan Alman ekonomisi gibi bir ekonomi için bu iyi bir haber değil” açıklamasında bulundu.

 

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Yorumlar

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ben de euro maaş alsam türkiye ye göçerim. ah akit yine ...
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Hasan Ali

"Kendi gözündeki saban okunu görmeyen, eldeki saman çöpünü görürmüş." Her yıl Türkiyeden kaç milyon insan kaçıyor. İşsizlik %25 leri bulmuş , ülkenin geleceği umut vermiyor. Hazinesi sıfırlanmış, hatta eksiye gitmiş.
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