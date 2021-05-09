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Avrupa Almanya aşırı sağcı terörü durduramıyor! Geçen yıl aşırı sağcılar 23 bin 604 suç işledi
Avrupa

Almanya aşırı sağcı terörü durduramıyor! Geçen yıl aşırı sağcılar 23 bin 604 suç işledi

Almanya'da aşırı sağcıların 2020'de 23 bin 604 suç işlediği ve bunun, son 20 yılın en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 20:26:00 -
Almanya aşırı sağcı terörü durduramıyor! Geçen yıl aşırı sağcılar 23 bin 604 suç işledi

 Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "2020 Siyasi Suçlar Raporu" tanıtımında konuştu. Seehofer, tüm aşırılıkların Alman toplumu için tehdit olduğunu belirterek "Aşırı sağ ülkemizde güvenliğe yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

Bir önceki yıla göre yüzde 10.8 arttı

2020 yılında 23 bin 604 aşırı sağcı suçun istatistiklere girdiğini kaydeden Seehofer, bunun 2001 yılından bu yana en yüksek seviye olduğuna dikkati çekti. Bakan Seehofer, aşırı sağcıların şiddete dönüşen eylemlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 1092'ye yükseldiğini de vurguladı.

 

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