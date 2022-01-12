Almanya’da aşı olmayan milletvekilleri Meclis’e alınmıyor

Almanya’da bugünden itibaren Federal Meclis’te de katı Koronavirüs önlemleri uygulanmaya başlanacak. Federal Meclis Başkanlığı, tüm milletvekillerine Koronavirüs kurallarıyla ilgili bilgilendirici yazı göndererek, kurallara uyulmasını istedi. Buna göre gastronomi ve kültür etkinlikleri için geçerli olan ‘2G Plus’ kuralı Meclis için de geçerli olacak. Buna göre, 2 aşısını olan ve koronavirüse yakalanıp iyileşen milletvekilleri negatif test sunmaları durumunda Meclis salonuna girebilecek. İyileşenlerin ise 6 aydan sonra aşı yaptırmaları gerekiyor. Almanya’da ‘Booster’ olarak adlandırılan üçüncü hatırlatıcı aşıyı yaptıran milletvekillerinin Meclis salonuna girerken test yaptırma zorunluluğu bulunmazken, aşı yaptırmayanlar ise negatif test ibraz etseler bile Meclis’te konuşma yapmayacak.

Balkondan takip edecekler

Aşı yaptırmayan veya enfekte olup iyileşmeyen milletvekilleri oturumlarda balkonda kendilerine tahsis edilen bölümden görüşmeleri takip edebilecek. Ancak milletvekilinin balkonda da söz alma hakkı bulunuyor. Bu durumda olan milletvekilleri için balkonlara mikrofon yerleştirildi. CDU’lu Wolfgang Schaeuble’nin Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde ise aşılı olmamasına rağmen test yaptıran milletvekilleri de Meclis’e girebiliyordu. Ancak şimdi, seçilmiş bir milletvekilinin test yaptırmayı reddetmemesi durumda Meclis salonuna alınıp alınmamasının anayasaya uygunluğu tartışılıyor. Bonn Üniversitesi’nden anayasa hukukçusu Christian Hillgruber, aşı zorunluluğu bulunmadan ve her ne sebepten olursa olsun aşı yaptırmayan bir milletvekilinin salona alınmamasının, onun milletvekilliği hakkını elinden almak anlamına geleceğini belirtti. Meclis’te şu ana kadar aşırı sağcı AfD milletvekillerinin çoğunluğu aşı yaptırmadığı için oturumu balkondan takip etmek zorunda kalıyor.