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Almanya, 2018’de 294 milyar dolar cari fazla ile dünya birincisi oldu

Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu- Ülke, bu alandaki birinciliğini art arda üç yıldır sürdürdü- ABD, geçen yıl GSYH’sinin yüzde 2,3’üne denk gelen 455 milyar dolar ile en yüksek cari açık veren ülkeler arasında ilk sırada yer aldı

19 Şubat 2019 Salı 19:49
Almanya, 2018’de 294 milyar dolar cari fazla ile dünya birincisi oldu

BERLİN (AA) - Almanya, geçen yıl 294 milyar dolar ile art arda üçüncü kez dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'nın mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 7,4’üne geriledi. Buna rağmen Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Almanya’yı 173 milyar dolarla Japonya izlerken, Rusya 116 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın söz konusu cari fazlası GSYH'sinin yüzde 3,5'ine, Rusya'nın cari fazlası ise GSYH'sinin yüzde 7'sine denk geldi.

Ifo’ya göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD, geçen yıl 455 milyar dolarla dünyada cari açığı en yüksek ülke oldu. Söz konusu rakam, ülkenin yıllık GSYH’sinin yüzde 2,3’üne denk geliyor.

Çin’e karşı “yüksek ticaret açığını düşürmek için” tarife savaşları başlatmasına rağmen, ABD’nin cari işlemler açığının geçen yıl 5 milyar dolar artması dikkati çekti. Geçen yıl ABD’nin Çin'e ihracatı önemli ölçüde azalırken, bu ülkeden ithalatı ise güçlü bir şekilde büyümeye devam etti.

Ifo verilerine göre, Çin artık en yüksek cari fazla veren ilk üç ülke arasında yer almıyor. Araştırmada, bunun nedeni olarak ülkenin 2025 strateji doğrultusunda makine ithalatına ağırlık vermesi gösterildi.

Rusya, ilk defa en çok cari fazlası olan ilk üç ülke arasında yer alırken, araştırmaya göre, Moskova’nın geçen yıl ödemeler dengesi fazlasında gerçekleşen alışılmadık derecedeki büyük artış mal ticaretinden kaynaklandı. Ülkede, artan petrol ve doğal gaz fiyatlarından dolayı ihracat yükselirken, ithalat da durgunlaştı. Ifo araştırmasında, bu durum, Rus hükümetinin uzun vadede ithalat bağımlılığını azaltmayı amaçlayan çeşitli politikalarının bir sonucu olarak değerlendirildi.

IMF ve Avrupa Komisyonu uzun zamandır Almanya'ya, küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için, maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyordu. Yaklaşık son 8 yıldır, Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH’sine oranı Avrupa Komisyonunun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisini (Destatis) verilerine göre, ülkenin 2018 yılı mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3 artarak 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırdı. Ülkenin aynı dönemdeki ithalatı ise 1 trilyon 90 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:49
  1. Almanya
  2. Cari Açık
  3. Ödemeler Dengesi

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