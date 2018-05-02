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"Almanya 2018 doğal kaynaklarını tüketti"

Almanya 1 Mayıs itibarıyla sahip olduğu sürdürülebilir doğal kaynaklardan 2018'e düşen payı tüketti. 82 milyon nüfuslu ülke, yılın geri kalanını "doğaya borçlu" geçirecek.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:29
"Almanya 2018 doğal kaynaklarını tüketti"

Global Footprint Network araştırma kuruluşu, Almanya'nın 2018 doğal kaynaklarını şimdiden tükettiğini açıkladı. Almanya kalkınma ve çevre örgütü Germanwatch da, Almanya'nın bugünden itibaren "gelecek nesillerin ve Güney'deki insanların kaynaklarını tüketerek" geçireceğini duyurdu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, geçen yıl Almanya'da yıllık kaynaklar bu yılkinden bir hafta önce tüketilmişti. Germanwatch, 2018'de bu noktaya bir hafta daha geç gelinmesinin, hava durumuna bağlı karbondioksit emisyonu değişiklikleriyle ilgili olduğunu açıkladı.

Örgüt, dünya genelinde tüm insanların Almanya'daki gibi yaşaması ve tüketmesi halinde, insanlığın üç Dünya'ya daha ihtiyacı olacağı uyarısını yineledi. Germanwatch, insanların ve ekonominin "ekolojik ayak izlerini" küçültmesi gerektiğine dikkat çekti.

Germanwatch örgütünden Julia Otten, "Bu gün karbondioksit (CO2) salınımımızı azaltmamız gerektiğini gösteriyor. Bu miktar 2009'dan beri azalmadı" dedi. Otten, özellikle enerji tedariki ve ulaşımdaki emisyon konusunda harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Doğal yaşam üzerinde yaratılan etki ve kişilerin veya toplulukların kaynak kullanımı, ekolojik ayak izi kavramıyla ölçülüyor. Almanya ekolojik ayak izi baz alındığında, dünyadaki ülkeler arasında en üst çeyrek arasında yer alıyor.

Dünyadaki doğal kaynaklarının tükenmesinin ise Ağustos ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Global Footprint Network, her yıl "dünya tükenme gününde" mevcut doğal kaynaklar ile tüketim alışkanlıkları arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:29
  1. Almanya

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