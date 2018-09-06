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Almanların Trump korkusu belgelendi!

Alman sigorta şirketinin yaptığı anketten ilginç bir sonuç çıktı. Ankete göre Almanların yüzde 69'u ABD Başkanı Donald Trump'tan korkuyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:57
Almanların Trump korkusu belgelendi!

Ankette, Almanların üçte ikisinden fazlası Donald Trump'ın dünyayı daha tehlikeli hale getirdiğinden yana görüş belirtti. Almanların en çok korktuğu ikinci unsur ise yüzde 63 oranı ile mülteciler oldu. Geçtiğimiz yıl mültecilerden korkanların oranı ise yüzde 57 dolayında bulunuyordu. En korkulan konularda üçüncü sırayı ise yüzde 63 oranı ile ülkedeki yabancıların göçüyle ortaya çıkan gerginlik aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 61 oranı ile politikacılara olan güvenin sarsılması ve beşinci sırada yüzde 59 oranı ile terör, altıncı sırada ise yüzde 58 oranı ile aşırı vergiler ve AB'nin borç krizi yedinci sırada yüzde 56 oranı ile doğal afetler yer alıyor.

Korkularla ilgili araştırma yapan Heidelberg Üniversitesinde siyaset bilimci olan Manfred Schmidt, "Bu araştırma hiç bu kadar politik olmamıştı" diyerek, Alman toplumunun endişelerini ortaya koyduğunu, geçtiğimiz yıllarda bu korku ve endişenin listedeki sıralamasının sekizinci sıralarda bulunduğunu, Trump'ın çıkışlarının buna neden olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:57
  1. almanların korkusu
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