Almanların hezimeti! 5. kez açamadı, zararı dudak uçuklattı

Türkiye, dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı’nı 4 yıl gibi rekor bir sürede bitirip 29 Ekim’de hizmete açarken, Almanya'da 2006'da başlayan Berlin Brandenburg Havalimanı’nın açılışı yılan hikâyesine döndü. 2008 yılında bitmesi planlanan havalimanın açılışı 5. kez ertelendi.

Aylık zararı 108 milyon TL!

Havalimanının 2020’nin sonbahar aylarında açılacağı belirtildi. Alman gazetelerinde yer alan haberlere göre Berlin-Brandenburg Havalimanı inşasında işler tahmin edilenden çok daha kötü gidiyor ve 2021 senesinde bile açılması zor görünüyor. Başlangıçta 2.5 milyar euro'ya mal olması planlanan havalimanının maliyetinin 7 milyar euro'yu geçmesi bekleniyor. Sözde Avrupa’nın en modern havalimanı olması öngörülen Berlin-Brandenburg’un kapalı olduğu her ay için Berlin’e maliyetinin 17 milyon euro (yaklaşık 108 milyon TL). Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre havalimanın 2020 senesinde açılabileceğine inanan Berlinlilerin oranı sadece yüzde 25.