0553 313 94 23
impression

Almanların hezimeti! 5. kez açamadı, zararı dudak uçuklattı

Almanya, İstanbul Havalimanı’na rakip olarak gösterilen Berlin Havalimanı’nı 12 yıldır tamamlayamadı. Açılışı 5. kez ertelenen havalimanının aylık zararının 108 milyon TL olduğu öğrenildi.

02 Kasım 2018 Cuma 07:23
Almanların hezimeti! 5. kez açamadı, zararı dudak uçuklattı

Türkiye, dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı’nı 4 yıl gibi rekor bir sürede bitirip 29 Ekim’de hizmete açarken, Almanya'da 2006'da başlayan Berlin Brandenburg Havalimanı’nın açılışı yılan hikâyesine döndü. 2008 yılında bitmesi planlanan havalimanın açılışı 5. kez ertelendi.

Aylık zararı 108 milyon TL!

Havalimanının 2020’nin sonbahar aylarında açılacağı belirtildi. Alman gazetelerinde yer alan haberlere göre Berlin-Brandenburg Havalimanı inşasında işler tahmin edilenden çok daha kötü gidiyor ve 2021 senesinde bile açılması zor görünüyor. Başlangıçta 2.5 milyar euro'ya mal olması planlanan havalimanının maliyetinin 7 milyar euro'yu geçmesi bekleniyor. Sözde Avrupa’nın en modern havalimanı olması öngörülen Berlin-Brandenburg’un kapalı olduğu her ay için Berlin’e maliyetinin 17 milyon euro (yaklaşık 108 milyon TL). Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre havalimanın 2020 senesinde açılabileceğine inanan Berlinlilerin oranı sadece yüzde 25. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 07:23
  1. İstanbul
  2. Berlin Havalimanı
  3. Berlin Brandenburg Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son dakika: Bakanlık müjdeyi verdi! O kapsam genişletiliyor...
    1. Son dakika: Bakanlık müjdeyi verdi! O..
    2. İbrahim Kalın'a yeni görev.....
    3. Dolar TL karşısında eriyor
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim..
    5. Yargıtay'dan çok konuşulacak boşanma..
    6. Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2..
    7. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    8. Amerika'dan Venezuela'ya "altın"..
    9. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    10. Teknoloji şirketi Apple beklentilerin..
    11. Adnan Oktar'ın veliahtı herşeyi tek..
    12. Dolar piyasanın son gününde ne kadar?
    13. Rusya'dan S-400 mesajı
    14. Eren Erdem'in yargılandığı davada..
    15. Mısırlı genç oyuncu Galatasaray'da
    16. Adnan Oktar'ın veliahtı itirafçı oldu!
    17. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    18. Cuma namaz saatleri 02 Kasım Cuma..
    19. CENTCOM'dan Rusya'ya suçlama
    20. Erdem'in yargılandığı davada dikkat..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’