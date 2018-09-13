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Almanların aklını başından aldı! "Türkiye bağımsızlığını ilan etti"

Yerli ve milli imkanlarla üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, Almanların aklını başından aldı. Alman Die Welt gazetesi, T-625 için "Bu, bağımsız olduklarının ilanıydı" tanımlamasında bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:26
Almanların aklını başından aldı! "Türkiye bağımsızlığını ilan etti"

Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında önemli adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, özgün taaruz helikopterleri ve silah/mühimmatlarını tamamen milli imkanlarla üreten Türkiye, geçtiğimiz günlerde yine milli bir başarının altına imzasını atmıştı.

Yük taşımak için üretilen T-625 tipi helikopterin havalanışı ve başarılı test sonuçları, Almanya'yı şaşkına çevirdi.

"TÜRKİYE BATI'YA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ"

Alman Die Welt gazetesinde inceleme altına alınan T-625'ten övgüyle bahsedilirken, Türkiye'nin havacılık alanında adeta Batı'dan bağımsızlığını ilan ettiğini duyurdu.

Gazetede yer alan yazıda "Ankara’daki bir pistten ilk Türk yapımı T625 tipi helikopter havalandı. Bu, Batılı helikopter yapımına dair teknik bilgilerden bağımsız olduklarının ilanıydı" diye bahsedildi.

YERLİ MOTOR YOLDA

İngiliz-Amerikan ortaklığı ile hazırlanan helikopter motoru, yeni dönemde yerini TUSAŞ'ın ürettiği TSI1400 tipi motorlara bırakacak. Motoru tamamen yerli olmasa dahi şu anda bu segmentte bir helikopterin yerli imkanlarla üretilmesinin büyük bir başarı olduğunu belirten Almanlar, helikopterin seri üretimde yakın dönem içeri

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:26
  1. Ankara
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  3. almanya
  4. T-625
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