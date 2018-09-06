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Almanları Trump korkusu sardı

Almanya'da her yıl yapılan bir araştırmanın bu seneki sonucuna göre Almanların yüzde 69'u Trump'ın politikaları nedeniyle dünyanın daha tehlikeli hale gelmesinden korkuyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:25
Almanları Trump korkusu sardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları Alman vatandaşlarının çoğunluğunu korkutuyor.

R+V sigorta şirketi tarafından her yıl yaptırılan ''Almanların korkuları 2018'' adlı araştırmanın sonucuna göre, Almanların yüzde 69'u Trump'ın politikaları nedeniyle dünyanın daha tehlikeli hale gelmesinden korkuyor.

EN FAZLA AZALMA TERÖRİZMDE

Almanların en fazla korktukları konuların başında Trump'ın politikaları ilk sırada yer alırken, bunu, iltica taleplerindeki aşırı artış (yüzde 63), ülkedeki yabancılarla olan gerilim (yüzde 63), siyasetçilerin aşırı istekleri (yüzde 61), terörizm (yüzde 59), AB borç krizinin vergi mükellefleri için yük olması (yüzde 58) ve siyasi aşırılık (yüzde 57) izledi.

Almanya'da 8 Haziran-18 Temmuz arasında 14 yaş üstü 2 bin 400 kişiyle yapılan görüşme sonuçlarına göre geçen yıla göre korkulan konularda en fazla azalma yüzde 70'ten yüzde 59'a düşen terörizm olarak dikkat çekti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 14:25
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Almanların korkuları 2018
  3. Alman vatandaşları
  4. ab

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