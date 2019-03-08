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Almanları dolandırmak için çağrı merkezi kurmuşlar

Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Almanya vatandaşlarının telefonla dolandırılması için iki çağrı merkezi kurulduğu tespit edildi - Telefonla ulaştıkları Almanları "Türkiye'den para kazandınız", "araba kazandınız" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 75 kişiden 5'i tutuklandı

08 Mart 2019 Cuma 12:17
Almanları dolandırmak için çağrı merkezi kurmuşlar

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Almanya vatandaşlarını dolandırmak üzere kurulan çağrı merkezleri tespit edildi, gözaltına alınan 75 kişiden 5'i tutuklandı.

Almanya'daki Traunstein Emniyet Müdürlüğü'nün, çağrı merkezi yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebekenin yaklaşık 300 bin Almanya vatandaşını dolandırarak 1,5 milyon avro kazanç sağladığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında kapatılan ve banka hesaplarına el konan bir şirketin Türkiye'deki çeşitli illerde de şubelerinin bulunduğu ihbarı üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Denizli ve Adana'da iki çağrı merkezi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar'daki çeşitli adreslere operasyon düzenlenerek 75 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 57'si savcılık kararıyla serbest bırakılırken 18'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

- İki kere dolandırmışlar

Zanlıların şebeke oluşturarak Alman vatandaşlarını bilgisayar programı aracılığıyla aradığı, "Türkiye'den para kazandınız", "araba kazandınız" vaadiyle dolandırdığı ve "vergi ödemesi" adı altında ödeme yapmalarını istediği, belirlenen hesaplara yatırılan paraların ise örgüte aktarıldığı tespit edildi.

Örgütün mağdurların artan şikayetleri üzerine yeni sistemler geliştirerek şikayet edenleri ikinci kez dolandırdıkları, mağdur insanlara "istenmeyen telefonları önleme cihazı" adı altında işe yaramayan aletleri 100 avro bedelle sattıkları da belirlendi.

Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, Alman vatandaşlarına ait data listeleri, avro para birimiyle yazılı fatura, defterler içerisinde çok sayıda yabancı ülke banka hesap numaraları, inşaat ve iletişim şirketleri adına Almanya adreslerine kesilmiş faturalar, Almanca yazılı konuşma metinleri ele geçirildi.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:17
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