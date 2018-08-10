0553 313 94 23

Dolar fırladı çakallar üşüştü... Almanlardan skandal manşet

ABD'nin 'papaz Brunson' ısrarı ve Türkiye'ye dediğini yaptırmak için ekonomik krize sürüklemesine Batı ülkelerinden de destek geldi. Almanya "Türkiye bize muhtaç, yardım istemeye gelecek." planları yapıyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:54
Dolar fırladı çakallar üşüştü... Almanlardan skandal manşet

FETÖ'cü papaz Brunson'un serbest bırakılması için her türlü yaptırımı ve elindeki tüm kozları kullanan ABD, "Rahibi verin her şey normale dönsün"mesajını vermeye devam ediyor.

ALMANLAR KENDİNE PAY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR: TÜKLER YARDIM İSTEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret, dolardaki dalgalanmanın ardından Alman gazetelerinde"Türk ekonomisinin durumu" başlığıyla çıkmaya başladı. Yaşanan dalgalanmadan kendine pay çıkarmaya çalışan Almanya'nın gazetelerinden Berliner Zeitung ise "Türkiye Almanya'dan yardım isteyecek. Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor." dedi ve ekledi:

"ALMANYA OTOKRAT LİDERE YAKINLIK GÖSTERMESİN"

"Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:54
  1. abd
  2. almanya
  3. merkel
  4. brunson
  5. ekonomik
  6. kriz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu: 1 kişi tutuklandı
    1. Kırklareli’nde kaçak göçmen..
    2. Dolar ne zaman düşer?
    3. Siyonist gazeteci duyurdu: İsrail..
    4. Avrupa Birliği hizmet ekonomisi olma..
    5. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    6. 9. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?
    7. HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden..
    8. 8. sınıf nakil işlemleri 2018
    9. Büyükelçiler Konferansı Ankara ve..
    10. Yunanistan teröristlere sahip çıktı
    11. Lise nakil başvuru sonuçları ne zaman..
    12. AK Parti'den 52 devlet başkanına flaş..
    13. Almanlardan skandal manşet!
    14. Türkiye yeni göç dalgalarına gebe
    15. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    16. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    17. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
    18. Cunta avukatları FETÖ avukatı oldu
    19. Muharrem İnce'den şaşırtmayan dolar..
    20. Başkan’ın atamalarında ‘sıfır hata’..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar