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Almanlar'dan skandal! Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladılar

Güney Kore'ye 2-0 yenilip Dünya Kupası'ndan elenen Almanlar kimi suçlu bulacağını bilemedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:51
Almanlar'dan skandal! Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladılar

Alman ZDF kanalı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine bağladı.
 
ALAY KONUSU OLDULAR
 
ZDF kanalında, "İlkay ve Mesut'un Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya düzgün oyun çıkaramadı" yorumu yapıldı. ZDF'nin bu haberine sosyal medyada tepki yağdı ve Almanlar adeta alay konusu oldu. Alman taraftarlar Erdoğan'la çekildikleri fotoğraf sonrası Mesut ve İlkay'a tepki göstermişti.

MAÇ BİTİMİNDE MESUT'A TACİZ

Güney Kore'ye grubun son maçında 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda eden Almanya'da maç sonu yine skandal görüntüler vardı.



Mağlubiyetin ardından çılgına dönen taraftarlar hedef olarak Mesut Özil'i seçti. Yenilgiyi hazmedemeyen kızgın taraftarlar Mesut Özil'e sözlü tacizlerde bulundu. Mesut da aynı şekilde tribünlere dönerek tepkisini dile getirdi. Mesut Özil'i teknik ekip görevlileri yatıştırdı.



Öte yandan Löw, ağır yenilgi sonrası,"Şok oldum çünkü böyle mağlubiyeti asla beklemiyordum. Ders çıkarıp pişmanlık duymamız gereken bir durum." dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:51
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YORUM YAZ

  • OkanOkan19 sa önce
    bu daha başlangıç. ilk olarak futbolda kaybettiniz... Artık herşeyi kaybetme zamanınız geldi. ;) Çünkü artık kazanan biz TÜRKLERİZ...
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