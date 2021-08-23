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Avrupa Almanlardan Afganistan özeleştirisi: Direnişçilerin yeteneklerine karşı fazla iyimserdik!
Avrupa

Almanlardan Afganistan özeleştirisi: Direnişçilerin yeteneklerine karşı fazla iyimserdik!

Almanya’da iç siyasette skandala dönüşen Afganistan’daki Almanları kurtarma operasyonunda bir öz eleştiri de savunma bakanlığından geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 21:06:00 -
Almanlardan Afganistan özeleştirisi: Direnişçilerin yeteneklerine karşı fazla iyimserdik!

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan’da hata yapıldığını kabul etti. Federal Meclis milletvekillerine mektup gönderen Karrenbauer, Afganistan’daki gelişmelerin yanlış analiz edildiğini söyledi. Karrenbauer, “Durum değerlendirmemiz yanlıştı ve Afgan direnişçilerin yetenekleri ve direnme iradesiyle ilgili beklentimiz de fazla iyimserdi” dedi.

Maas ve Merkel de benzer itirafta bulunmuştu

Savunma bakanı, Afgan güçlerinin en azından büyük şehirlerde Taliban’a karşı direniş göstereceklerinden yola çıktıklarını da kaydetti. Aynı şekilde bu konuda en çok eleştirilen Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Başbakan Angela Merkel de Kabil’in Taliban’ın eline geçmesinden sonra benzer itirafta bulunmuştu.

 

 

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