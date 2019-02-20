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Almanlar Tepebaşı’na hayran kaldı

Almanya’nın en saygın sosyal yardım örgütlerinden biri olan Arbeiterwohlfahrt’ın (AWO) temsilcileri, kurulacak işbirliklerinin temellerini atmak üzere Tepebaşı Belediyesi’nin misafiri oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:51
Almanlar Tepebaşı’na hayran kaldı

Almanya’nın en saygın sosyal yardım örgütlerinden biri olan Arbeiterwohlfahrt’ın (AWO) temsilcileri, kurulacak işbirliklerinin temellerini atmak üzere Tepebaşı Belediyesi’nin misafiri oldu.


Tepebaşı Belediye’si 1919 yılında Almanya’da kurulan ve ülkenin en tanınan sosyal yardım örgütlerinden olan Arbeiterwohlfahrt (AWO) temsilcilerini ağırladı. Birçok sosyal alanda profesyonel hizmetler sunan AWO aynı zamanda projeler de geliştirerek barış, özgürlük, sosyal adalet ve toplumsal dayanışma gibi konularda faaliyet gösteriyor. AWO, anaokullarından okullardaki sosyal çalışmalara, gençlik çalışmalarından yaşlı bakım yurtlarına kadar hizmetler sunan bir kuruluş. Tepebaşı Belediyesi ile ortak proje geliştirmek amacı ile kente gelen Dr. Jürgen Richter (AWO Hessen Eyaleti-Frankfurt Başkanı), Hannelore Richter (AWO Wiesbaden Başkanı), Jasmin Philippi Novak (AWO Hessen Bölüm Müdürü), Ramona Funk (AWO Sağlık Bölüm Sorumlusu), Klaus Roth (AWO Hessen Bölüm Müdürü), Atila Karabörklü (Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı - AWO Proje Yöneticisi) ve Bora Başaran Frankfurt Eğitim Ateşesi’nden oluşan konuk heyet, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projelerini yerinde gördü. Heyet bu kapsamda Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yaşam Köyü, Sosyal Kuluçka Merkezi ve Gökkuşağı Kafe gibi noktaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.


Gezi ve incelemelerin ardından heyet, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile makamında bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını çok beğendiklerini ifade eden AWO yetkilileri, sosyal belediyecilik anlamında çok büyük projeler gerçekleştirildiğini yerinde gördüklerini söyledi. Başkan Ataç’a birlikte geliştirilecek projelerde işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Alman konuklar, Ataç’ı başarılı çalışmalarından dolayı da tebrik etti.


Konuklarına Tepebaşı Belediyesi’nde sergilenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda üretilen sanat eserlerini de tanıtan Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Ataç ayrıca sosyal belediyecilik anlayışının, Tepebaşı Belediyesi’nin yönetiminde esas olduğunu ifade ederek misafirlerine övgü dolu sözlerinden ötürü teşekkür etti.


Buluşma, tarafların birbirlerine günün anısına hediye takdim etmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:51
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