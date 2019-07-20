Operasyonun başına atanan Türk genel müdür açıkladı: Almanlar İstanbul’da fırsat kolluyor

6 yıl önce İstanbul Havalimanı’nın ihalesine giren Alman Fraport’ın ‘İstanbul’ ümidi bitmedi. Şirketin Türkiye operasyonunun başına atanan Bilgihan Yılmaz, "Almanlar İstanbul’da fırsat kolluyor" dedi.

Akşam'da yer alan habere göre, Frankfurt Havalimanı’nın sahibi Alman Fraport, 2013 yılında, o dönemki ortağı IC İçtaş’la birlikte İstanbul Havalimanı ihalesine girmiş, açık artırmada son dakikaya kadar kıyasıya yarışmıştı. O dönemde Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun 22 milyar 152 milyon euro artı KDV’lik teklifinin üzerine çıkamayan şirketin havalimanı sevdası bitmedi.

İGA'nın hisse satacağı iddiası

İhalenin ardından 6 yıl geçti. Şimdi İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın hisse satışı hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Fraport ise 6 yıl sonra tekrar İstanbul’daki yeni fırsatlara bakmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye operasyonun başına Türk müdür

Halen TAV’la birlikte Antalya Havalimanı’nı işleten Fraport’un Türkiye operasyonunun başına geçtiğimiz aylarda, bu kez Türk bir genel müdür atandı; Bilgihan Yılmaz. Bu sene Fraport’un Türkiye’de 20’nci yılını kutladığını hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi: “Havalimlanları uzun vadeli yatırımlar. Bir ülkeye güveniyorsanız ancak oraya havalimanı yatırımı yaparsınız. Fraport da hissesini satıp, çıkabilirdi ama çıkmadı. Çünkü Türkiye’nin gerçeklerine inanıyor."

"Yıllık gelirimiz 3.5 milyar euro"

Fraport’un kârının yüzde 40’ının yurtdışından geldiğini hatırlatan Yılmaz, ‘Almanlar İstanbul Havalimanı’nı kıskanıyor’ söylemi konusunda ise, “Kıskanmak değil ama evet fırsat kolluyorlar. Bugün Tayland’da bir ihale olsa orada da fırsat kollarız” yorumunda bulundu. Yılmaz, bütçe konusunda ise "İstanbul Havalimanı ihalesi 22 milyar euroya sonlandı. Fraport da sona kadar geldi. Büyük rakamlara da çıkabiliyoruz” dedi. Yılmaz, Fraport’un dünyanın en büyük havalimanı işletmecilerinden olduğunu hatırlatarak, “Yıllık gelirimiz 3.5 milyar euro” diye konuştu.

"Nerede ihale varsa ilgileniriz"

Bilgihan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’ya üçüncü bir havalimanı konusunu gündeme getirdiğini hatırlatarak, “Nerede bir ihale veya havalimanı işletmeciliği işi varsa biz ilgileniriz. Son senelerde Brezilya’da 2 havalimanı kazandık" dedi.