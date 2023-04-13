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Avrupa Almanlar günde 4 fincan kahve içiyor
Avrupa

Almanlar günde 4 fincan kahve içiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-13 08:21:00 -
Almanlar günde 4 fincan kahve içiyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, Alman vatandaşlar günde 4 fincan kahve tüketiyor.

Almanya'da halk arasında yapılan bir ankete göre, ülkede kahve tüketimi geçen yıl arttı ve kişi başına günde dört fincana yükseldi. Kişi başı tüketilen yıllık miktar 167 litre olarak göze çarptı. Alman Kahve Birliği, 2021'de kişi başına günlük kahve tüketiminin 3.6 fincan olduğunu açıkladı.

Ülkede 2022'de 476 bin 700 ton kavrulmuş kahve tüketilirken, ev dışı kahve tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 45 artış gösterdi. 

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