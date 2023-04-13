Almanlar günde 4 fincan kahve içiyor

Almanya'da halk arasında yapılan bir ankete göre, ülkede kahve tüketimi geçen yıl arttı ve kişi başına günde dört fincana yükseldi. Kişi başı tüketilen yıllık miktar 167 litre olarak göze çarptı. Alman Kahve Birliği, 2021'de kişi başına günlük kahve tüketiminin 3.6 fincan olduğunu açıkladı.

Ülkede 2022'de 476 bin 700 ton kavrulmuş kahve tüketilirken, ev dışı kahve tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 45 artış gösterdi.

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