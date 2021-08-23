Almanlar da FETÖ’nün gerçek yüzünü görmeye başladı! İki genç işadamı FETÖ’yü basına anlattı

Duyarlı Alman basını, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarmak adına, örgütün kirli oyunlarını kaleme almaya başladı. Ülkede yayın yapan www.ndaktuell. de sitesi, iki eski FETÖ'cünün görüşlerine yer verdi. Henüz 13 yaşında FETÖ'nün ağına düşen "Yasin" isimli bir işadamı, başına gelenleri anlattı ve "FETÖ ileri sürüldüğü gibi bir cemaat değil. Almanya'yı yeni merkezi haline getirdi" diye konuştu.

Büyük baskı vardı

MÜHENDİS olan ve 29 kişiye istihdam sağlayan Yasin (32), "Yurtlarında kaldım. Baskı, sürekli kontrol ve gücün kötüye kullanılması gibi birçok kötü anım var. Daha fazla Zaman gazetesi satmamız için sadece dört saat uyumamıza izin verilirdi. 'Gülen ABD'den telefon edip öyle talimat verdi' diyorlardı. Bazı şeyler gülünçtü. Mesela Gülen titrediğinde, 'Peygamber Efendimizin içine girdiğinin delili' diyorlardı" dedi.

Almanya’nın desteği şaşırtıcı

FETÖ'NÜN Işık evlerinden birini kuran Serdar isimli genç örgütü şöyle anlattı: "FETÖ'ye Almanya'da verilen desteğe çok şaşırıyorum. Geçmişe "utançla" bakıyorum. Çocukları, aileleri maddi ve manen kullandılar. Bize her kötülüğün, kabuslarımızın bile altında kadınların yattığını anlatırlardı. Eşler bir katalogdan seçilirdi. Kataloglarda kadının özellikleri, karakteri ve ailesi hakkında bilgiler vardı."

Gerçek yüzünü gizliyorlar

İslam uzmanı Florian Volm de sözde cemaatin gerçek yüzünü gizlediğini bildirdi. FETÖ'nün dışarıya doğru hoşgörülü davrandığını anlatan Volm, "Dışa doğru ister cinsel tercih olsun, ister başörtüsü olsun, bunların kabul edildiği algısı oluşturuluyor. Ancak hareketin içinde uyulması istenen kurallar var" diye konuştu.