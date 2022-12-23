Almanlar bu pisliği de yaptı! Sizin sorununuz ne?

Darmstadt kentinde yaşayan 36 yaşındaki Çağlar Dağüstü, evinde beyin kanaması geçirdi. Yakınları hastane kapısında umutla beklerken yetkililer, "Organları çok sağlam, bağış yapın" dedi. Yasin Dağüstü, "Kapıda abimin durumu hakkında bilgi almayı beklerken telefonla arayıp bu teklifi yaptılar. Bunu duyunca bayılmışım. Teklifi yinelediler, anne babama da sordular. Ret cevabı alınca hastaneden atıldık. Devreye avukatımızı soktuk" dedi.

Baskıyı anlayamadım

Dağüstü, "Anne ve babam Türkiye'deydi. Abime ulaşamayınca beni aradılar. Evine gidince mutfakta hareketsiz yatarken buldum. Ambulans ile hastaneye kaldırdık. Beyin kanaması geçirdiği söylendi. Doktorlardan bilgi almayı bekliyordum, ağabeyimin organlarının çok sağlıklı olduğu ve bağışlamamız gerektiği söylendi. Umutlu bekleyişimiz sürerken gelen teklif karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Baskıyı anlayamadım" diye konuştu.

Uyarıyı dikkate almadılar

KIrşehir'den anne ve babasının 12 saat sonra geldiğini söyleyen Yasin Dağüstü, gelişmeleri şöyle anlattı, "Annemin tansiyon, babamın kalp hastası olduğunu belirterek organ bağışı konusunu açmamalarını rica ettim. Uyarımı dikkate almayıp 'Oğlunuz ölecek, şimdiden vedalaşın. Organlarını bağışlayın' diyerek aynı baskı yapıldı. Babam kesin dille reddedince tavır değişti. Kimseyi içeri almadılar. Abim iki gün sonra vefat etti."

Kişisel tercih, baskı yapılamaz

AVUKAT Fatih Zingal, hastanenin tavrının oldukça yanlış olduğunu belirtti ve "Hasta yakınlarının önce hastaneye alınmasını talep ettim. Organ bağışı teklifini reddetmelerinin ardından binaya sokulmamasının yasalara aykırı olduğunu hatırlattım. Böylesi durumlarda hastane yönetimi son derece hassas davranmalı. Organ bağışı tamamen kişisel tercihe bağlıdır, baskı yapılamaz" dedi.