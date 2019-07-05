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Almanlar aşırı sağcıları diğer radikallerden daha tehlikeli buluyor

Almanya'da ARD televizyonu ve Welt gazetesinin araştırmasına göre, Almanların yüzde 71'i aşırı sağcıları diğer radikallerden daha tehlikeli buluyor

05 Temmuz 2019 Cuma 21:58
Almanlar aşırı sağcıları diğer radikallerden daha tehlikeli buluyor

BERLİN (AA) - Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 71'i, aşırı sağcıları diğer radikallere göre daha tehlikeli buluyor.

Alman Birinci Televizyon kanalı ARD ve Welt gazetesinin Dimap araştırma şirketine yaptırdığı anket, Almanların aşırı sağdan endişe ettiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 71'i, aşırı sağcıları tehlikeli bulurken, yüzde 41'i aşırı solcuları, yüzde 60'ı ise diğer radikal unsurları tehlikeli buluyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 67'si, Neo Nazi ve aşırı sağcıların faaliyetlerinin devleti değiştirebileceğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 66'sı da devletin, aşırı sağcıların faaliyetlerine engel olamadığını görüşünü taşıyor.

Temmuz başında bin 6 kişiyle yapılan araştırma ayrıca, Almanların üçte ikisinin, aşırı sağcıların internet ve sosyal medyadaki faaliyetlerinin izlenebilmesi için emniyet birimlerine daha fazla yetki verilmesi gerektiğini savunduğunu gösterdi.






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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:58
  1. Almanya
  2. aşırı sağcılar

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