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Avrupa Almanca bilmeyene okul kaydı yok
Avrupa

Almanca bilmeyene okul kaydı yok

Yeniakit Publisher
2024-07-26 07:19:00 -
Almanca bilmeyene okul kaydı yok

Yeteri kadar Almanca konuşamayan çocuklar, ilkokula kayıt yaptıramayacak. Uygulanacak testi geçemeyen çocuklara bir yıl anaokulunda kurs verilecek.

Almanya'nın Bavyera Eyaleti, yeterli Almanca konuşamayan çocukları okula almama yönünde karar aldı. Eyalet Hükümeti, okula başlamadan önce zorunlu dil testi yapılmasını kararlaştırdı. Başbakan Markus Söder (CSU), "İyi Almanca konuşan derslere katılabilir. Bu yüzden okul başlamadan zorunlu test yapacağız" dedi.

HAZIRLIK KURSU GÖRECEKLER

Dil testi zorunluluğu, 2026 yılının Eylül ayında yürürlüğe girecek. Dil eksiklikleri tespit edilirse, çocuklar Almanca hazırlık kursu olan bir anaokuluna gitmek zorunda kalacak. Devlet destekli anaokulu, çocukta önemli destek ihtiyacı olmadığını belirtirse, testten muaf sayılabilecek. Velilere bilgi mektubu gönderilecek.

'EKSİK BÖYLE GİDERİLMEZ'

Karar bazı çevrelerce olumlu karşılanırken, Yeşiller Partisi tepki gösterdi. Dil yeterlilik sınavını lise bitirme sınavıyla kıyaslayan Yeşiller, dil eksikliğinin bu şekilde giderilemeyeceğine vurgu yaptı ve tüm anaokullarına dil desteği finansmanı sağlanmasını istedi. SPD, 'Desteğin nasıl sağlanacağı belirsiz' dedi. FRANKFURT

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