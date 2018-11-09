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Altay tankının seri üretim sözleşmesi için imzalar yarın atılacak

Alman tanklarından kurtulmamızı sağlayacak Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında yarın imzalanacak.

09 Kasım 2018 Cuma 09:07
Altay tankının seri üretim sözleşmesi için imzalar yarın atılacak

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimiyle ilgili görüşmeler tamamlandı.

Bu kapsamda yarın SSB ile BMC arasında 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşme imzalanacak.

Afrin harekatında tank polemiği

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terörden arındırmak için Afrin merkeze yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Almanya'dan alınan Leopard tanklarının kullanılmasına, Avrupa ülkesinin karşı çıktığı ve operasyonun bitirilmesi için çağrı yaptığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin, Leopard tanklarının kullanıldığı yönünde bilgilerinin olmadığını söylemiş, iki ülke arasında tank polemiği yaşanmıştı. 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:07
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YORUM YAZ

  • ihsanihsan27 dk önce
    bir an evvel yapında görelim yılan hikayesine döndü
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