Alman Yeşiller Partisi:Yüksekokullarda İslam kürsüleri açılmalı

Künast dün Berlin'de yaptığı açıklamada, göçmenlerin Alman toplumuna uyumu konusunda sadece imamlara görev verilemeyeceğini belirterek, imamların Almanya'da eğitilmesinin iyi bir adım olduğunu, ancak yeterli olmadığını ifade etti. "Yüksekokullarda İslam kürsülerinin açılmasını göç ve uyum alanında atılacak yeni adımlar izlemeli" şeklinde konuşan Künast, iktidar parti temsilcilerinin, göçmenlerin Almanya'ya gelmesi konusunda büyüklük gösteriyorlarmış gibi hareket ettiğini, halbuki Almanya'nın ciddi şekilde göçe ihtiyacı olduğunu kaydetti. Namazların ve vaazların bugüne kadar binaların arka avlularında sadece Türkçe ve Arapça olarak yapılmasının büyük bir hata olduğunu belirten Künast, "Din özgürlüğüne İslamiyet'in entegrasyonu da dahildir" diye konuştu. Almanya'da Kanada'da olduğu gibi göçmenler için bir puan sistemi geliştirilmesi, her yıl ne kadar göç gerektiği konusunda görüşülmesi ve göçmenlere kucak açılması gerektiğini ifade eden Künast, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) sürekli bir şekilde göçmenleri eleştirmesi durumunda göçmenlerin de gelecekte başka ülkeleri tercih edebileceğini kaydetti.