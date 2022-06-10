Alman vatandaşlığına alınan Suriyelilerin sayısı şaşırttı! İşte o rakam...

Almanya Federal İstatistik Ofisi’ne (Destatis) göre, geçtiğimiz yıl Almanya’da 131 bin 600 kişiye vatandaşlık verildi. Açıklamada, bu artışın Suriyelilerin vatandaşlık alması sebebiyle olduğu belirtildi.

2021'de Alman vatandaşlığına geçişte 19 bin 100 ile Suriyelilerin ilk sırada olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayının 2020'e göre 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Alman vatandaşlığına geçenler arasında ikinci sırada 12 bin 200 kişi ile Türklerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Türkleri, 6 bin 900 ile Romanyalılar, 5 bin 500 ile Polonyalılar ve 5 bin 500 ile İtalyanların takip ettiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığı alan yabancılar 173 ülkeden geliyor ve bunların yaklaşık yüzde 25'i bir AB üye devletinin pasaportuna sahip.

Alman vatandaşlığına sahip olmak için Almanca diline hakim olmak, güvenli bir yaşam tarzına sahip olmak ve en az 8 yıl Almanya'da ikamet etmek gerekiyor.

Uzmanlar, vatandaşlığa kabul edilen çok sayıdaki Suriyelinin, 2014-2016 yılları arasında korumaya alınan ve artık vatandaşlık verilme şartlarını giderek yerine getiren Suriyeliler olduğunu düşünüyor. Ancak, yeni vatandaşlık verilen Suriyelilerin büyük çoğunluğu Almanya'da 8 yıllık ikamet süresini doldurmadı ve ortalama kalış süresi 6,5 yıl.