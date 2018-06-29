0553 313 94 23

Alman uzman'dan bomba 'Muharrem İnce' tespiti: Halk kanmadı

Alman Uluslararası Güvenlik İlişkileri Enstitüsü uzmanlarından Günter Seufert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanmasını ilginç bir şekilde 'sürpriz' olarak niteleyerek, muhafazakar seçmenin de Muharrem İnce'ye inanmadığını söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 23:59
Alman uzman'dan bomba 'Muharrem İnce' tespiti: Halk kanmadı

Alman Mercator Vakfı'na demeç veren Seufert, 24 Haziranseçimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda kazanmasını beklemediklerini, bunun sürpriz olduğunu savundu.

HALK MUHARREM İNCE'NİN "DİNDAR" SÖYLEMLERİNE İNANMADI

Muharrem İnce'nin başörtüsü, cuma namazı ve 'hacı' lakabı üzerinden yürüttüğü kampanyaya rağmen bekledikleri oyu alamamasına da değinen Seufert, muhafazakar ve dindar seçmenin CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye güvenmemesini Erdoğan'ın kazandığı zaferin nedenlerinden biri olarak gösterdi.

Seufert'e göre İnce'nin kazanması halinde dini görüşleri nedeniyle yeniden ayrımcılığa maruz kalmaktan çekinen muhafazakar kesim, Erdoğan hükümeti döneminde kazandığı özgürlükleri kaybedeceğine inanıyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 23:59
  1. seçim
  2. muharrem ince
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. 24 haziran
  5. alman uzman
  6. günter seufert
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
    1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
    2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
    3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
    4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
    5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
    6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
    7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
    8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
    9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
    10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
    11. Yıldız futbolcudan transfer..
    12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
    13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
    14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
    15. Seneye üniversiteli olacak
    16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
    17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
    18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
    19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
    20. Çocuğunuz çekingense...
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı