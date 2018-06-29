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Alman uzman bomba 'Muharrem İnce' tespiti: Halkı kandıramadı

Alman Uluslararası Güvenlik İlişkileri Enstitüsü uzmanlarından Günter Seufert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanmasını ilginç bir şekilde 'sürpriz' olarak niteleyerek, muhafazakar seçmenin de Muharrem İnce'ye inanmadığını söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 23:59
Alman uzman bomba 'Muharrem İnce' tespiti: Halkı kandıramadı

Alman Mercator Vakfı'na demeç veren Seufert, 24 Haziranseçimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda kazanmasını beklemediklerini, bunun sürpriz olduğunu savundu.

HALK MUHARREM İNCE'NİN "DİNDAR" SÖYLEMLERİNE İNANMADI

Muharrem İnce'nin başörtüsü, cuma namazı ve 'hacı' lakabı üzerinden yürüttüğü kampanyaya rağmen bekledikleri oyu alamamasına da değinen Seufert, muhafazakar ve dindar seçmenin CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye güvenmemesini Erdoğan'ın kazandığı zaferin nedenlerinden biri olarak gösterdi.

Seufert'e göre İnce'nin kazanması halinde dini görüşleri nedeniyle yeniden ayrımcılığa maruz kalmaktan çekinen muhafazakar kesim, Erdoğan hükümeti döneminde kazandığı özgürlükleri kaybedeceğine inanıyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 23:59
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