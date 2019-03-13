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Alman üniversitesinden BUÜ’ye iş birliği ziyareti

Alman Koblenz-Landau Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler, Bursa Uludağ Üniversitesi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için nezâket ziyaretinde bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:36
Alman üniversitesinden BUÜ’ye iş birliği ziyareti

Alman Koblenz-Landau Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için nezâket ziyaretinde bulundu.

 

Almanya’nın önde gelen üniversitelerinden Koblenz-Landau Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Stefan Neuhaus, Prof. Dr. AnnaKhalizova, Prof. Dr. IrısMeissner, Prof. Dr. ImmanuelNover ve Uluslarası İlişkiler Müdürü Dr. IrynaShalaginova, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, Eğitim Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. İlknur Savaşkan, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Jale Eldeleklioğlu, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Erim ve Almanca Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Uysal hazır bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, heyeti ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Dünyanın farklı ülkelerinden üniversitelerle işbirliği içerisinde bulunduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Alman Koblenz-Landau Üniversitesi ile de ikili ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyacaklarını aktardı. 3. Nesil Üniversite anlayışı içerisinde eğitim ve akademik çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Ulcay, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin uluslararası bir vizyon kazanabilmesi için yol almaya devam ettiklerinin altını çizdi.

 

Prof. Dr. Stefan Neuhaus ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile eğitim, bilimsel çalışma ve akademisyen-öğrenci değişim programları konusunda çalışmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin akademik göstergelerinin her geçen gün yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Neuhaus, yapılacak işbirliğinin her iki üniversiteye de olumlu katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

 

Görüşmelerin sonunda iki üniversite arasında ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Resim-İş Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalları ile de Erasmus sözleşmesi yapılması kararlaştırıldı. Alman heyet daha sonra BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli’yi ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:36
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