Alman tutuştu: Gafil avladı... Kazanacak!

Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararı aldıklarını duyurdu.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağını açıklaması siyaset koridorlarını hızlandırdı.

Partiler bir yandan ittifak çalışmalarına başlarken bir yandan da aday belirlemek için kolları sıvadı.

ALMANLARIN GÖZÜ SEÇİMLERDE

Türkiye'de yaşanan siyasi hareketlilik, Alman basını tarafından yakın takibe alındı.

"ERDOĞAN KAZANACAK"

Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisinde Maximilian Popp'un imzasıyla çıkan yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağı ifadelerine yer verildi.

"MUHALEFET GAFİL AVLANDI"

"Erdoğan, bu çıkışıyla muhalefeti gafil avladı." diyen Alman gazeteci, muhalefetin bu dönemde zayıf gözüktüğüne dikkat çekti.

"HER ŞEYE RAĞMEN..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ılımlı siyasetçi" olarak nitelendirildiği yazı, şu ifadelerle noktalandırıldı: "Her şeye rağmen Erdoğan’ın ekonomik ve lojistik üstünlüğü seçimi kazanmak için yeterlidir."