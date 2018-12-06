0553 313 94 23

Alman turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak tatile gelen Alman turistlerin paralarını aldıkları öne sürülen 38 şüpheli yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:12
Alman turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 4 ilde 200 polisle düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye gelen Alman turistlerin kişisel bilgilerini ele geçirdikten sonra telefonla arayarak paralarını aldıkları iddia edilen 38 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin şikayetler üzerine yaptığı araştırmada, Türkiye'ye tatile gelen Alman vatandaşlarının, ülkelerine döndükten sonra telefonla arayarak kendilerini Alman kamu görevlisi gibi tanıtan kişilerce dolandırıldığı tespit edildi.

Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Muğla'da 200 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında Almanya'dan sınır dışı edilenlerin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.

Çok iyi Almanca konuşan şüphelilerin çağrı merkezi gibi kullandıkları yerlerden kişisel bilgilerini elde ettikleri Alman turistleri telefonla arayarak kendilerini Alman savcı veya polis olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, adlarının bazı suçlara karıştığı veya şans oyunlarından ikramiye kazandıkları gibi bahanelerle 17 Alman vatandaşından yaklaşık 500 bin avro aldıkları ileri sürüldü.




Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:12
  1. Alman turist
  2. Almanya
  3. Antalya
  4. dolandırıcılık
  5. İstanbul
  6. İzmir
  7. Muğla
  8. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü
    1. Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü
    2. BBP’den Pakistan’a yardım eli
    3. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    4. Ayasofya’dan bal şerbeti akıyor!
    5. Avrupa'dan 25 genç, İstanbul'da..
    6. Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz..
    7. Aranan PKK'lı terörist, hücre evinde..
    8. Çevik: 22 milyon, Tansel Çölaşan’a..
    9. Hepsiburada’dan yılbaşına özel hediye..
    10. Elektrik direğinde asılı kalan kumruyu..
    11. Batan Türk gemisinin 16 personeli..
    12. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı..
    13. Papa'dan o Arap ülkesine sürpriz..
    14. Otobüsten müdür yardımcısının odasına
    15. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    16. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    17. En fazla kaybettiren BES fonları
    18. Meclis’teki 3 parti sörf yapıyor’
    19. Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği..
    20. En fazla kazandıran BES fonları
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek