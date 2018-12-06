Alman turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 4 ilde 200 polisle düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye gelen Alman turistlerin kişisel bilgilerini ele geçirdikten sonra telefonla arayarak paralarını aldıkları iddia edilen 38 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin şikayetler üzerine yaptığı araştırmada, Türkiye'ye tatile gelen Alman vatandaşlarının, ülkelerine döndükten sonra telefonla arayarak kendilerini Alman kamu görevlisi gibi tanıtan kişilerce dolandırıldığı tespit edildi.

Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Muğla'da 200 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında Almanya'dan sınır dışı edilenlerin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.

Çok iyi Almanca konuşan şüphelilerin çağrı merkezi gibi kullandıkları yerlerden kişisel bilgilerini elde ettikleri Alman turistleri telefonla arayarak kendilerini Alman savcı veya polis olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, adlarının bazı suçlara karıştığı veya şans oyunlarından ikramiye kazandıkları gibi bahanelerle 17 Alman vatandaşından yaklaşık 500 bin avro aldıkları ileri sürüldü.











